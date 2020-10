Thüringer Tourismuspreis für Hotel Amalienhof

Kreativ mit der Corona-Krise umzugehen, nicht aufzustecken und mit originellen Angeboten die Zeit der Einschränkungen zu überbrücken, belohnten am Donnerstag Thüringens Wirtschaftsministerium und der ADAC mit der Vergabe des 9. Thüringer Tourismuspreises. Dass die Auszeichnung in diesem Jahr als „Mutmacherpreis“ offeriert wurde, bekam angesichts des erneut anstehenden Lockdowns in der Branche besondere Aktualität.

Aus 54 Einreichungen wurden die Gewinner in drei Kategorien gekürt. In der Sparte „Digitale Lösungen in der Krise“ ging der Preis nach Weimar. Das Hotel Amalienhof wurde für seinen YouTube-Kanal „Hotel TV 5.0“ ausgezeichnet. Mit Filmemacher Stefan Schmidt setzte Hotelchefin Claudia Wießner die Idee um, während der Zeit der ersten coronabedingten Schließung mit Videos Kontakt zu den Gästen und weiteren Freunden und Partnern des Hauses zu halten. Neben Überraschungsaktionen wie einem Ständchen zum Geburtstag eines Stammgastes bietet der Kanal auch einen Blick hinter die Kulissen des Hotels. Mitarbeiter übernahmen Regie, Schnitt und Moderation.

Innerhalb von sieben Wochen entstanden seit März zwölf Folgen von „Hotel TV 5.0“. Die erste Staffel soll nun eine Fortsetzung finden. Noch bevor in dieser Woche die nächste Zwangspause für die Branche beschlossen wurde, hatte sich Claudia Wießner mit ihren Teams im Amalienhof und im Berliner Schwester-Hotel Carolinenhof dazu entschlossen, weitere Videos für den Kanal zu produzieren. Der Tourismuspreis wird übrigens nebst 1500 Euro auch mit der Produktion eines Imagefilms honoriert.

Außer dem Hauptpreis gingen zwei Anerkennungen nach Weimar. Eine erhielt die Weinbar in der Humboldtstraße, die bereits zwei Wochen nach dem Shutdown mit einem Barfood-Lieferservice am Markt war und im Juli den kulinarischen Anteil am Erfurter Festival „Twenty Fast Forward“ hatte. Die Konzertreihe selbst, die die Thüringer Bachwochen, der Molsdorfer Kultursommer und die Veranstaltungsstätte Franz Mehlhose initiierten, gewann die Kategorie „Kreatives Management in der Krise".

Eine weitere Anerkennung in dieser Sparte verdiente sich die Tourist-Information Weimar. Wie sie nach dem Neustart mit der Organisation der Stadtführungen umging, war beispielgebend für viele andere Einrichtungen dieser Art. Mit einer Concierge-Lösung werden gleich am Eingang die Anliegen der Besucher kanalisiert, einfache Fragen sofort beantwortet oder der Weg zum richtigen Ansprechpartner gewiesen. Um beim Beginn der Stadtführungen Traubenbildungen vorm Haus zu vermeiden, wurden verschiedene Startpunkte für die Gruppen festgelegt.