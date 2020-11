Thüringer Verdienstordenan herausragende Menschen

Für ihre Verdienste um das Gemeinwohl ehrte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am Mittwoch in Erfurt elf Bürgerinnen und Bürger mit dem Thüringer Verdienstorden, der höchsten Auszeichnung des Freistaats. Unter den Geehrten sind aus Weimar Professor Volkhard Knigge und Pastorin Elsa-Ulrike Ross sowie der ehemalige Buchenwaldhäftling Günter Pappenheim, der aus gesundheitlichen Gründen nicht zur Festveranstaltung kommen konnte. „Es war und ist mir wichtig, dass wir auch in der aktuellen Situation den zu Ehrenden einen würdigen Festakt ausrichten – wenn auch mit großen Einschränkungen“, betonte der Ministerpräsident.

Verzerrtes Geschichtsbilddurch Fakten korrigiert Sein Name bleibt nicht nur für Ramelow mit der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora eng verbunden, die Volkhard Knigge von 1994 bis April 2020 leitete. Pionierarbeit habe er bei der Neuausrichtung der Gedenkstätten und für die Erinnerungskultur der jüngeren deutschen Geschichte überhaupt geleistet. Als Direktor der Gedenkstätten habe Knigge das einst erinnerungspolitisch verzerrte Geschichtsbild wissenschaftlich erforscht, wodurch alle Opfergruppen mit der historisch und ethisch angemessenen Gewichtung der Erinnerung bedacht würden, würdigt die Laudatio. Die permanente Auseinandersetzung mit rechtsgerichteten und den Holocaust leugnenden Strömungen stelle die Stiftung immer wieder vor Herausforderungen. Volkhard Knigge habe sich durch seine klare Haltung stets deutlich positioniert. Der Freistaat Thüringen habe ihm viel zu verdanken, betonte Ramelow. Volkhard Knigge (rechts) war von 1994 bis April 2020 Direktor der Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora. Foto: Jacob Schröter Für die Verknüpfung von historischer Aufarbeitung und heutiger Verantwortung wurde Pastorin Elsa-Ulrike Ross geehrt. Die Gründung der Pfarrer-Paul-Schneider-Gesellschaft 1997 geht auf ihre Initiative zurück, erinnerte der Ministerpräsident. Seitdem setze sich die Gesellschaft für die Bewahrung des geistigen und geistlichen Erbes des Predigers von Buchenwald ein. Unter dem Vorsitz von Elsa-Ulrike Ross begleitet die Gesellschaft wissenschaftliche Veröffentlichungen, führt Schülerinnen und Schüler an das Thema Kirche im Nationalsozialismus heran und hat eine oft gezeigte Wanderausstellung zu Paul Schneider erarbeitet. Ziel ihres facettenreichen Engagements ist es, das Andenken an die Zivilcourage von Paul Schneider zu bewahren, damit sie auch in der Gegenwart wirksam werden kann. Mit der Verleihung des Thüringer Verdienstordens an Günter Pappenheim wird sein Engagement für seine Widerstandsleistung gegen das NS-Regime und sein herausragendes ehrenamtliches Engagement als Zeitzeuge gewürdigt. Der Verdienstorden wird ihm am Freitag im häuslichen Rahmen überreicht. Er habe im Dritten Reich mutig und menschlich gehandelt und dafür einen hohen Preis gezahlt. Von Oktober 1943 bis zur Befreiung im April 1945 war Pappenheim aufgrund seines Widerstandes Häftling im KZ Buchenwald. Seinem „Mut begegnen wir mit großem Respekt und voller Hochachtung“, betonte der Ministerpräsident. Es ist unter anderem Günter Pappenheims Verdienst, dass das Vermächtnis der NS-Opfer als Verantwortung für die Zukunft erhalten bleibt, um daraus Lehren für die Zukunft zu ziehen und für Werte wie Solidarität, Freiheit und Menschlichkeit einzutreten.