Thüringer Weinprinzessin sucht Nachfolgerin – Bewerben als neue Weinhoheit

Bad Sulza. Thüringens Weinprinzessin Katherina sucht eine Nachfolgerin. Interessentinnen können sich ab sofort bewerben.

Die Thüringer Weinprinzessin Katharina sucht eine Nachfolgerin, denn schon am 20. August 2023 wird die nächste Weinhoheit anlässlich des Thüringer Weinfestes gekrönt. Bewerbungen sind ab sofort möglich, heißt es in einer Mitteilung der Kurgesellschaft Bad Sulza.

Die Thüringer Weinprinzessin ist die Repräsentantin des Thüringer Weins und der Kur- und Weinstadt Bad Sulza und in dieser Funktion zu vielfältigen Terminen, Auftritten, Messen und Veranstaltungen in Thüringen, dem Weinanbaugebiet Saale-Unstrut und darüber hinaus unterwegs – zuletzt stattete Katharina etwa der Internationalen Grünen Messe in Berlin einen Besuch ab.

Geeignet seien Bewerberinnen mit einer guten Allgemeinbildung, wenn sie ledig und im Alter von etwa 20 bis 25 Jahren sind und in Thüringen wohnen. Umfangreiches Wissen über den Weinanbau, die Weinproduktion, Bad Sulza und Umgebung sei ebenso gewünscht wie sicheres Auftreten, Freude am Umgang mit Menschen und Fremdsprachenkenntnisse in Englisch. Bewerbungen sind bis 31. März 2023 möglich. Diese sind abzugeben in der Tourist-Information Bad Sulza oder können auch per E-Mail an elke.meinhardt@bad-sulza.de gesendet werden.