Die Kirche in Tiefengruben hat auch in der Corona-Zeit geöffnet. Die Ausstellung mit Fotos der „Dorffotografen“ Astrid und Günther Rippke wird bis zum Ende der Einschränkungen verlängert.

Tiefengruben bekommt seinen Maibaum ganz diskret

Keine Chance für das beliebte Blütenfest im Rundplatzdorf: „Es wird wahrscheinlich nicht viel mehr als der Gottesdienst übrigbleiben“, sagte Axel Pollex, der Ortsteilbürgermeister von Tiefengruben. Normalerweise empfing Tiefengruben am Himmelfahrtstag etliche wandernde Männergruppen, gefolgt von einem geselligen Freitagabend im Festzelt sowie einem Familien-Samstag mit Gottesdienst, Pflanzenbörse und Kinderfest. „Wir warten ab, was die Verordnungen dann zulassen“, so Pollex. „Im Zweifelsfall können wir auch noch flexibel reagieren.“

Auch wenn das traditionelle Maifeuer am 30. April definitiv ausfällt, wird Tiefengruben einen Maibaum bekommen: „Wir wollen einen Weg finden, ihn im Dorf aufzubocken, so dass die Kinder ihn mit Bändern und vielleicht kleinen geschriebenen oder gemalten Wünschen schmücken können“, so Pollex. „Natürlich in Einzelaktionen, nicht alle auf einmal.“ Der Baum werde dann ganz unspektakulär von einem kleinen Team aufgestellt, rechtzeitig vor dem 1. Mai.

Auf den für 26. April geplanten Wechsel der Ausstellung in der Dorfkirche verzichtet der Bad Berkaer Ortsteil. Vorerst bleiben dort die Bilder der „Dorffotografen“ Astrid und Günther Rippke mit Höhepunkten früherer Jahre. Die Selbstporträts des Mal- und Grafikvereins Erfurt folgen, wenn der Alltag wieder normal läuft. Die Kirche war schon in den letzten Wochen grundsätzlich geöffnet, allerdings mussten die Besucher die Mindestabstandsregeln beachten.

Noch nicht komplett abgesagt ist der Tiefengrubener Kultursommer, der mit der Vernissage am 26. April beginnen sollte. Pollex: „Zumindest die Veranstaltungen im September bleiben im Kalender.“