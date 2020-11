Tiefengruben: Entsorger von Gammelfleisch zahlt 800 Euro

Insgesamt 32 Fälle von illegaler Tierkörperbeseitigung im Weimarer Land landeten in diesem Jahr bereits auf dem Tisch des hiesigen Veterinär- und Lebensmittel-Überwachungsamtes. Neben Kadavern und Schlachtabfällen war es auch überlagertes Fleisch, dessen sich Menschen achtlos in der Landschaft entledigten. Einen dieser wilden Entsorger konnte die Behörde nun überführen.

Im Juli dieses Jahres hatte ein damals noch Unbekannter in einem Waldstück oberhalb von Tiefengruben rund 35 Kilogramm eingeschweißtes Schweinefleisch illegal entsorgt. Dabei handelte es sich um Schulterstücke, Schnitzel, Filetspitzen, gewürfelten Speck und Bockwürste. Revierförster Wolfgang Grade hatte die Hinterlassenschaft entdeckt und das zuständige Amt des Landkreises verständigt. Die weggeworfenen Packungen trugen noch Etiketten. Diese verwiesen nicht nur auf das abgelaufene Mindesthaltbarkeitsdatum. Sie verrieten auch, dass die Fleisch- und Wurstwaren in einem bestimmten Großhandel in der Region eingekauft wurden, was den Besitz einer Gewerbekarte voraussetzt.

Mit Hilfe des aufgedruckten Waren-Codes und der Kassen-Daten des Marktes konnten die Ermittler tatsächlich den Inhaber der betreffenden Gewerbekarte ausfindig machen. Gegen den Umweltsünder wurde Anzeige erstattet. Das juristische Verfahren wurde gegen die Zahlung von immerhin 800 Euro eingestellt.