Tiefurt startet in Kultursommer

Tiefurt. Der Tiefurter Kultursommer startet mit einer Operngala auf der Ilm-Insel.

Zu gleich vier Veranstaltungen lädt der Tiefurter Kultursommer am Eröffnungswochenende ein. Start für das neue Sommerfestival ist Freitag, 9. Juli, 20 Uhr, mit einer Operngala auf der Ilm-Insel. Mitwirkende sind Uwe Schenker-Primus, Emma Moore, Marlene Gaßner, Uwe Stickert, begleitet von Dirk Sobe (Klavier) und Katharina Kleinjung (Violine). Am Samstag, 10. Juli, 16 Uhr, gibt es eine Lesung mit der Berliner Theaterlegende Peter Bause, um 19.30 Uhr singt das A-cappella Ensemble „Mehr als 4“ aus Halle Songs der Comedian Harmonists. Am Sonntag, 11. Juli, 16 Uhr, folgt ein Picknick-Konzert mit „Lottes Flausen“ im Pfarrgarten. Dabei können die im Pfarrgarten ausgestellten Skulpturen des Weimarer Bildhauers Matthias Wendt besichtigt werden.

Weitere Infos und Karten: www.tiefurter-kultursommer.de