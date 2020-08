Tiefurt: Verwester Tierkadaver in Plastiktüte entdeckt

Rot eingekreist ist der Tierkadaver in der Tüte zu sehen, den eine Spaziergängerin Donnerstag am Ortseingang von Tiefurt gefunden hat.

Eine grausame Entdeckung hat eine Spaziergängerin am Donnerstagmittag gemacht. Sie entdeckte am Ortsteingang von Tiefurt, aus Richtung Eduard-Rosenthal-Straße kommend, ein totes Tier in einer Plastiktüte. Diese hing etwa einen Meter über dem Boden, berichteten Weimarer Tierschützerinnen am Freitag gegenüber unserer Zeitung.