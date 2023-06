Tiefurter Kultursommer mit Loriot

Weimar. Zum Tiefurter Kultursommer erwartet die Besucher nicht nur klassische Musik, sondern auch Kultur, Musik für Jung und Alt sowie Kirchenkonzerte.

In diesem Jahr findet der Tiefurter Kultursommer vom 28. Juni bis zum 22. Juli statt. Eröffnet wird er mit zwei Vorstellungen des Theaters Rudolstadt zum 100. Geburtstag von Vicco von Bülow – bekannt als Loriot. Mit der Inszenierung „Das Ei ist hart“ kommt am Mittwoch, 28. Juni, und Donnerstag, 29. Juni, eine farbenfrohe Adaption seiner Sketche nach Tiefurt. Für diese Inszenierung wurde in dem Anwesen eine vergrößerte Bühne angeschafft und aufgebaut. „Wir sind sehr glücklich und dankbar über die Kooperation mit dem Theater Rudolstadt“, so die künstlerische Leiterin Katharina Lenke. „Dieses wunderbare Haus ermöglicht es uns, mit seinen Gastspielen trotz bescheidener Mittel hochprofessionelle Theatervorstellungen für unser Publikum anzubieten.“

Unter dem Motto „Kein Sommer ohne Kultur“ gibt es insgesamt 17 Veranstaltungen, von Theater über Konzerte und musikalische Soiree bis hin zu Picknick- und Kirchenkonzerten.

Hommage an Holger Biege, Operngala, Picknick-Konzerte

Ein paar ausgewählte Höhepunkte des Kultursommers: Das Theater Rudolstadt präsentiert seine Hommage an den „Stevie Wonder des Ostens“ genannten Liedermacher Holger Biege unter dem Titel „Will alles wagen“. An mehreren Abenden können Besucher auf der Ilm-Insel im Juli große Oper erleben. So findet die Operngala am 19. Juli mit Studierenden der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ Weimar statt. Der Star-Bariton des DNT, Uwe Schenker Primus, ist zusammen mit Julia Gromball mit einem Programm unter dem Titel „Oper, Operette & Meer“ zu erleben.

Auch an das jüngere Publikum ist gedacht: „Natürlich wollten wir unbedingt wieder eines unserer beliebten Picknick-Konzerte ohne Eintritt stattfinden lassen – diesmal mit der genialen Straßenmusik-Band Crepes Sucette aus Erfurt. Es gibt aber auch zum Beispiel ein Wiedersehen mit The Voice-Finalist Jonny vom Dahl und seiner Band.“ Erstmals ist das Jugendblas- und Schauorchester zu Gast, bei dem viele Jugendliche aus Weimar mitwirken. Die 30 Musiker mit ihrer Gesangsgruppe begeistern unter der Leitung von Hans Gärtner mit einer musikalischen Show ihr Publikum. Dabei erklingen Werke von Johann Strauß, Bert Kaempfert, Glenn Miller, James Last und vielen weiteren.

Dazwischen gibt es viel zu entdecken. Zum Konzert des Damen-Salonorchesters aus Dresden laden die Veranstalter herzlich ein, mit origineller Hutbedeckung zu erscheinen. Alle Damen, die entsprechend kostümiert zum Konzert erscheinen, erwartet ein Glas Schaumgetränk aufs Haus. Zwei A-cappella-Gesänge stehen auf dem Programm des Kultursommers mit der Weimarer Vokalband „Die Juppies“ und dem Hallenser Ensemble „MEHR als 4“. In diesem Jahr werden erstmals drei Kirchenkonzerte integriert: Ein Konzert mit Trompete und Orgel mit Uwe Komischke und Torsten Pech sowie Bachs Cello-Suiten mit Stephan Schultz.

Die Kartenpreise wurden von 10 bis 25 Euro gestaffelt, um für jeden ein kulturelles Angebot machen zu können. Eine Parkführung mit dem früheren Ortsteilbürgermeister Gunter Braniek rundet den Tiefurter Kultursommer ab.

Karten gibt es unter karten@tiefurter-kultursommer.de oder bei den Touristinformationen Weimar, Jena und Erfurt oder über die Website www.tiefurter-kultursommer.de