Tiefurter Montagsmusiken starten in die Saison

Tiefurt. 20 Konzerte von Mai bis September. Diese Künstler stehen auf dem Programm.

Die neue Saison der Tiefurter Montagsmusiken startet am 8. Mai. Sie steht unter dem Motto „Klänge der Hoffnung“, das im Hinblick auf die verbindende Kraft der Musik und das Kammerkonzert als Gemeinschaftserlebnis gewählt wurde, teilen die Organisatoren – die Kirchengemeinde Tiefurt mit Unterstützung des Vereins Wir und Tiefurt.Kultur – mit.

Von „Chansons der goldenen zwanziger Jahre“ über Volkszither und Gitarrentrio, von Akkordeon bis Celloquartett und Gospelgesang gibt es in Tiefurt musikalisch wieder viel zu erleben an den Montagen zwischen Mai und September. Das Programm bringt erneut viele beliebte Künstler und Ensembles der Region in einem abwechslungsreichen Programm auf die Bühne. Darunter den Sologitarrenkünstler Falk Zenker, Trompeter Uwe Komischke und das Trompetenensemble der Hochschule für Musik Franz Liszt, das Amalia Quartett, die Barockgeigerin Nadja Zwiener oder das Duo Jazz-Lust aus Dresden.

Viele Künstler sind erstmalig mit dabei in Tiefurt

Es gibt aber auch viel Neues zu entdecken. Erstmalig sind der Volkszithersänger Alexandre Zindel aus Pulheim, das Fásma Guitar Trio, der Oudspieler Basel Alkatrib mit syrischen Wurzeln, das junge Ginkgo Trio aus Weimar oder das international renommierte Celloquartett „Die Vier EvangCellisten“ zu erleben, heißt es von den Organisatoren weiter.

In jedem Fall erwartet die Besucher eine farbenfrohe Mischung verschiedenster Instrumente und Stile – von klassischer Musik, Klezmer und auch etwas Jazz unter freiem Himmel oder in der St. Christophoruskirche in Tiefurt. Der Eintritt erfolgt weiter gegen Spende, die Besucherinnen und Besucher sind aber aufgerufen, die Konzertreihe nach Kräften zu unterstützen, um Musik als Gemeinschaftserlebnis auch für die Zukunft zu sichern, heißt es.

Eröffnet wird die Reihe vom Ensemble Doppelpunkt, dem Vokalensemble der Hochschule für Musik Franz Liszt unter Leitung von Kerstin Behnke. Die 16 Sängerinnen und Sänger widmen sich sowohl Alter als auch Neuer Musik. In Tiefurt präsentiert das „ensemble:“ ein stimmungsvolles Programm mit Werken von Arvo Pärt, Claudio Monteverdi, Peteris Vasks und Felix Mendelssohn.

Die Veranstalter hoffen, mit dem vielfältigen und hochwertigen Programm wieder viele Kammermusikliebhaber aus Weimar und Umgebung zu begeistern. Immer mehr Gäste kommen inzwischen auch mit dem Fahrrad über den Ilmtal-Radweg oder mit dem Bus, was die Organisatoren ganz besonders freut, sagen sie. Auf der Website werden Besuchern daher auch Hinweise gegeben für eine entspannte Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln, aber auch Tipps zur Parkplatzsuche.

Im Monat Mai stehen neben dem Vokalensemble der Hochschule für Musik dann am 15. Mai „Chansons der goldenen Zwanziger“ mit dem Duo Sovela aus Weimar auf dem Programm. Alexandre Zindel widmet sich unter dem Titel „Heute hier, morgen dort“ am 22. Mai dem Genre Folk, Chansons und Liedern. Am 29. Mai steht unter dem Titel „Gitarissimo!“ das Fásma Guitar Trio auf der Bühne.

Das vollständige Programm bis zum 25. September finden Interessenten unter: www.tiefurter-montagsmusiken.de