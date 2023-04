Tierische Debatten

Marvin Reinhart über Katzen, Füchse und Okapis.

Die Berichterstattung über die in Weimar angefahrene und gerettete Katze hat in unserer Redaktion eine Debatte über allerlei tierische Themen entfacht. Gerade ging’s um Totem-Tiere. Eigentlich ein Begriff aus dem Schamanismus und der Esoterik, wage ich doch zu behaupten, dass die Interpretation von Totem-Tier dieser Tage weniger in Richtung Hokuspokus, als vielmehr hin zu „mit diesem Tier fühle ich mich irgendwie verbunden“ geht. Aber wer weiß das so genau.

Für eine Kollegin ist’s jedenfalls der Fuchs, für einen Kollegen der Hund – wohl auch weil sein Kater ihn bereits am ersten Tag in den Zeh gebissen habe – und für mich ist es die Ente (wer sich darüber wundert, sollte auf Instagram unbedingt dem Channel „duck-loverss“ folgen). Für die Sängerin Helena Jensch war das Okapi so prägend, dass sie ihr Soloprojekt dementsprechend nannte.

Auch wenn ich – noch so ein unerklärlicher Tier-Mensch-Bezug – eher Hundemensch bin, freut’s mich tierisch, dass die Geschichte um Fräulein Gundula wohl auf ein Happy End zusteuert. So ganz ohne Hokuspokus und Zauberei. Sondern weil viele geholfen haben.