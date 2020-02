Die Polizei hatte am Wochenende in Weimar und im Weimarer Land jede Menge zu tun.

Tierkadaver entsorgt – riskantes Überholmanöver – Radfahrer verletzt

Ein blauer Müllsack mit Tierkadavern ist am Sonntag gegen 10.50 Uhr auf der Betonstraße in der Nähe des Ortseingangs Utzberg aus Richtung B 7 kommend gefunden worden.

Wie die Polizei mitteilt, wurde der zuständige Amtstierarzt verständigt, er kümmerte sich um die Beseitigung der Tierkadaver.

Hinweise zum Täter gibt es nicht.

Einbruch in Lagerhalle

Der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes meldete am Sonntag gegen 20.30 Uhr den Einbruch in eine Lagerhalle am Adelsberg in Blankenhain. Die Täter drangen durch eine nichtverschlossene Eingangstür ein und machten sich an mehreren Kaffee- und Snackautomaten zu schaffen. Alle Automaten wurden aufgebrochen und die Geldkassetten entwendet.

Zur Schadenshöhe Höhe und Beute kann bisher nichts gesagt werden.

Riskantes Überholmanöver

Bei einem Unfall am Sonntag gegen 12.20 Uhr entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Ein 43-jähriger Skodafahrer und ein 59-jähriger Fordfahrer fuhren beide aus Richtung Erfurt kommend in Richtung Klettbach. Kurz nach der Autobahnabfahrt blinkte der Skodafahrer rechts und begann bereits mit seinem Abbiegevorgang, zog dann jedoch wieder schlagartig nach links.

Der dahinter fahrende Fordfahrer, der bereits zum Überholen angesetzt hatte, musste stark nach links ausweichen, dabei fuhr er, um eine Kollision zu vermeiden, in den Straßengraben.

Die Männer stritten sich. Der Skodafahrer hinterließ keine Personalien und fuhr davon, die Polizei konnte allerdings seine Anschrift ermitteln. Der Ford, welcher im Straßengraben landete, musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Ford betrug 5000 Euro, Personen wurden nicht verletzt.

Unfall zwischen Auto und Radfahrer

Bei einem Unfall am Sonntag gegen 15 Uhr in Weimar ist ein Fahrradfahrer verletzt worden. Der Unfall passierte auf der Kromsdorfer Straße, Höhe Ausfahrt Burger King.

Ein 24-jähriger Fahrradfahrer kam aus Richtung Kromsdorf und querte die Ein-und Ausfahrt zum Burger King, hier missachtete der 23-jährige Autofahrer die Vorfahrt und es kam zum Zusammenstoß.

Der Radfahrer verletzte sich beim Sturz und kam ins Klinikum Weimar.