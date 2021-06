Tierquälerei in Sachsenhausen: Kater wurde angeschossen

Sachsenhausen. Ein verletzter Straßenkater aus dem Nordkreis sorgt bei Tierschützern für Empörung.

Um Hinweise aus der Bevölkerung in einem Fall von Tierquälerei hat das Veterinäramt des Weimarer Landes gebeten. Amtstierarzt Stefan Kleinhans bekam eine Information von der Leiterin der Katzenstation Buttstädt: Sie fing am Freitagvormittag per Kescher in Sachsenhausen einen Straßenkater ein und brachte ihn zum Tierarzt nach Weimar. In Kopf und Ellenbogen des unterernährten und erschöpften Tieres steckten Luftgewehr-Projektile (Diabolo). Das Tier bekam nach ärztlicher Versorgung zunächst ein Quartier in der Buttstädter Station der Tierschutzliga-Stiftung. „Das ist keine Bagatelle“, reagierte Kleinhans schockiert. Die Kriminalpolizei ist informiert.

Hinweise: 03644 / 54 03 00 (Veterinäramt) oder 03643 / 88 20 (Polizei)