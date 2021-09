Tierschutz befreit fünf Hundewelpen in Weimar aus Kofferraum

Weimar. In Weimar musste der Tierschutz fünf Hundewelpen aus viel zu kleinen Boxen befreien, die in einem Auto im Kofferraum transportiert wurden.

Ein Anwohner in Weimar bemerkte am Mittwochmorgen ein parkendes Auto, an welchem gerade mehrere Hundewelpen von einem Mann versorgt wurden. Anschließend sperrte der Mann die Jungtiere in scheinbar viel zu kleine Boxen, die er dann in den Kofferraum seines Autos abstellte. Die hinzugerufene Polizei stellte vor Ort eine Familie fest, die mit dem Auto bereits etliche Stunden unterwegs war und die insgesamt fünf Hundewelpen in Dänemark an die Verwandschaft verschenken wollte.

Der Polizei gegenüber gab der Mann an, dass die Tiere bereits mehrfach gefüttert und mit Wasser versorgt wurden. Allerdings waren die Transportboxen viel zu klein. Mitarbeiter des Veterinäramtes nahmen die fünf Welpen in ihre Obhut und stellten sie unter Quarantäne, da die vorgelegten Hundepässe unvollständig waren und die vorgeschriebenen Impfungen allesamt nicht durchgeführt wurden. Die Tierschützer hatten zudem Zweifel an dem in den Pässen angegebenem Alter der Welpen. Offenbar hatte ein Tierarzt im Heimatland der Familie die Pässe blank ausgestellt, abgestempelt und unterschrieben. Die entsprechenden Einträge wurden dann offensichtlich später selbst von den Hundebesitzern vorgenommen. Die Pässe wurden beschlagnahmt und Anzeigen von der Polizei erstellt.

