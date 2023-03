Antje Tillmann steht für Gespräch in Weimar bereit

Weimar. Die CDU-Bundestagsabgeordnete Antje Tillmann steht am Internationalen Frauentag für Gespräche in Weimar bereit.

Die CDU-Bundestagsabgeordnete Antje Tillmann möchte gemeinsam mit der Frauen-Union Weimar und deren Vorsitzender Katrin Götz ein Statement für starke Frauen setzen. Sie freuen sich am Internationalen Frauentag, 8. März, von 12 bis 13.30 Uhr in der Weimarer Schillerstraße auf interessante Gespräche. Tillmann will unter dem Motto: „Darauf kommt’s uns in Weimar an“ am Stand über aktuelle politische Maßnahmen sprechen und mit einer Infotafel relevante Themen erheben. Tillmann: „Es gibt noch viel zu tun, damit Frauen und Männer in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft wirklich gleichberechtigt vertreten sind. Gleichzeitig gilt es gerade aktuell auf das unermessliche Leid vieler Frauen und Kinder ob in der Ukraine oder dem Iran, auf der Flucht oder im Krieg aufmerksam zu machen.“