„Timbuktu“ im Open Air-Kino

Die Arte-Kunstfest Filmreihe im Open Air-Kino „Lichtblick“ wird am Freitag, 10. Juli, um 21.45 Uhr, mit dem preisgekrönten Spielfilm „Timbuktu“ des mauretanischen Regie-Altmeisters Abderrahmane Sissako fortgesetzt. Eine der Hauptrollen des in der titelgebenden malischen Großstadt angesiedelten Films spielt Kettly Noel. Die gefeierte Tänzerin ist am 2. September mit ihrer Tanzperformance „Je m´appelle Fanta Kaba“ zum Kunstfest Weimar im E-Werk zu Gast. Regisseur Sissako stellt in seinem Film die archaischen Bestrafungsmethoden und die Willkür der Scharia dar. Abderrahmane Sissako zog die Inspiration für sein Meisterwerk aus wahren Ereignissen. Der Verkauf der Tickets findet online und an der Abendkasse im Innenhof der Alten Feuerwache an der Erfurter Straße 37 statt. Der Einlass beginnt ab 20.30 Uhr.

www.lichtblick-weimar.de

