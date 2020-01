Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tipps in Tonndorf für sichereres Arbeiten mit Schadholz

25 Forst-Profis aus allen Winkeln des Freistaates absolvierten in dieser Woche eine Sicherheitsschulung im Wald bei Tonndorf. Sie waren einer Einladung der Sozialversicherung für Forstwirtschaft und Gartenbau (SVLFG) und des Deutschen Forstunternehmerverbandes gefolgt. Gastgeber vor Ort war Sven Butzert von der Tonndorfer Firma Agro-Forst-Technik & Landschaftsbau. Thema des Tages war Unfall-Vermeidung: Die Aufarbeitung der in den letzten trockenen Jahren stark gestiegenen Schadholz-Mengen erfolgt meist in der sogenannten motomanuellen Methode, also mit von Hand bedienten Motorsägen. Das treibt die Unfallzahlen in die Höhe: Die SVLFG vermeldete für das vergangene Jahr 32 Todesfälle in den deutschen Wäldern, auch im neuen Jahr sind es bereits drei.

„Das Schadholz aufzuarbeiten birgt sehr viele Risiken“, so Maurice Strunk vom Deutschen Forstunternehmerverband. „Selbst die Fachkräfte müssen noch mal sensibilisiert werden und wir wollen ihnen neuere Schnitttechniken beibringen.“ Gerade in den Kronen verstecke sich oft sprödes Totholz, das schon bei geringen Erschütterungen brechen und zu Boden rauschen kann. Das geschieht oft sogar nahezu lautlos, wie auch Sven Veith 2007 erfahren musste. Den Stedtener riss eine Buchen-Fällung damals fast aus dem Leben. Auch wenn der Weg zurück lang und schwierig war, blieb die Liebe zum Wald – und Veith gehörte in Tonndorf zu den Teilnehmern.

Christian Lüschow, technischer Aufsichtsbeamter der SVLFG, sieht die Arbeiter am liebsten so weit wie möglich weg und in Sicherheit, wenn der Baum zu Fall kommt. Möglich ist das nur mit modernen Hilfsmitteln, die mit bewährten Fällmethoden wie mit der Winde kombiniert werden können und zudem ein erschütterungsfreies Fällen ermöglichen. Er kritisiert, dass viele Auftraggeber versuchen, den Preisverfall bei Fichten- und Buchenholz an die Forstbetriebe weiterzugeben. „Gerade die Aufarbeitung von Schadholz erfordert entsprechende Technik und Qualifikationen. Das hat einfach auch seinen Preis.“

Das Feedback am Nachmittag vor der Abreise war durchweg positiv. Sven Butzert könnte sich weitere gemeinsame Schulungen für sich und seine Thüringer Kollegen vorstellen.