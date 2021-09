Tipps und Tricks, um fit auf Tour zu gehen

Weimar. Die Musikbusiness Fachtagung „diePop“ lenkt den Blick auf Weimar. Veranstaltungsorte sind die Schützengasse und das Projekt Eins.

Der unter dem Namen „diePop“ firmierende Zusammenschluss junger Musikerinnen und Musiker organisiert nach 2017 und 2018 am Freitag und Samstag, 3. und 4. September, wieder eine Musikbusiness-Fachtagung „diePop“ mit einer Ausstellung, Workshops, Panelgesprächen und Konzerten im Projekt Eins. In den Workshops geht es um die Themen „Fit on Tour“, Gema“ und „Effizientes Booking“. Die Panelgespräche drehen sich um „Gleichberechtigung in der Musikbranche“ und „Kreative Räume in Mitteldeutschland“. „Musik in Bildern 2“ zeigt eine Ausstellung, die am Freitag, 3. September, 19 Uhr, eröffnet wird. Begleitet werden „diePop“-Tage von einem Straßenfest in der Schützengasse mit viel Live-Musik unter anderem von Nele Anders, Lilabungalow und „TH Laser“ am Freitag. Die Landesjugendbigband und weitere Künstlerinnen und Künstler treten am Samstag (ab 18 Uhr) auf.

Die Initiative ist aus dem Saitensprung Festival hervorgegangen, dass von 2002 bis 2017 in Weimar stattfand. Hinter „diePop“ sowie den Konzepten, Organisation und Ausführung stecken Johannes Hille, Anna-Lena Öhmann, Anne Baumbach, Lara Mühlinghaus und Joseph Roth.

TLZ-Newsletter für Weimar Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Aufgrund des Infektionsschutzes und begrenzter Platzkapazitäten wird um eine Voranmeldung für alle Panel- und Workshop-Formate gebeten.

info@diepop.de