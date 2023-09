Musik und Wein – auf diese Kombination setzt der Tonndorfer Volkschor am Samstag.

Tonndorfer Chor feiert am Samstag mit Gästen

Tonndorf. Das Fest startet 14 Uhr im Burghof.

Zu einem Musik- und Weinfest hat der Tonndorfer Volkschor für Samstag, 23. September, ab 14 Uhr in den Burghof (Schenkenstr. 150) eingeladen. Bis zu 150 Mitglieder von Chören aus Thüringen und Hessen sowie zahlreiche Gäste aus der heimischen Region werden erwartet, um mit den Gastgebern deren 165-jähriges Bestehen zu feiern. Nach Beendigung der Chorauftritte übernimmt die Weimarer Band Best of Rest die Bühne. Der Eintritt ist frei, für das leibliche Wohl gesorgt.