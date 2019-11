Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tonndorfer Ideen für den Adventskranz

Wie bereits seit 30 Jahren richtet das Kunstforum „Blattwerk“ in Tonndorf auch in diesem Jahr für Laien und Geübte Kurse aus, um mit etwas Geschick und den nötigen Ideen selbst Adventskränze zu gestalten. Burgel Bierhals, Lehrerin für Blumenkunst, bietet hierfür in der kommenden Woche zwei Termine an: Mittwoch, 27. November, sowie Freitag, 29. November, jeweils von 17 bis 20 Uhr. Wer auf diese Weise Anregungen erhalten und den einen oder anderen Kniff lernen möchte, kann sich noch für einen solchen Kurs anmelden: telefonisch täglich ab 18 Uhr unter 036450/39505 oder per E-Mail unter blattwerk-bierhals@gmx.de. Ein Teil der Kursgebühr kommt der Deutschen Kinderherzstiftung zugute. red