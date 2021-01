Tonndorfer Sportler zeigen in der Krise Zusammenhalt

Tonndorf. Für den bemerkenswerten Zusammenhalt auch in der zweiten Welle der Corona-Pandemie hat der Vorstand des Sportvereins (SV) Tonndorf seinen Mitgliedern gedankt. „Wenn ich mitbekomme, dass sich andere Vereine über abwandernde Mitglieder oder zurückgeforderte Beiträge beklagen, heben sich unsere Sportler wohltuend davon ab, zeigen sich verantwortungsbewusst und solidarisch“, zollte Vereinsvorsitzender Fred Menge seinen Mitstreitern Respekt.

Die Rückforderung von Beiträgen wegen des ausgesetzten Trainings- und Wettkampfbetriebes lasse die Satzung zwar ohnehin nicht zu, so Menge. Jedoch schon der Gedanke daran sei in Tonndorf nie aufgekommen.

Stattdessen packten die SV-Mitglieder kräftig mit an: Mehr als 100 Freiwillige beteiligten sich im Verlauf des vergangenen Jahres an der Fassaden-Sanierung von Umkleidekabinen und Vereinshaus – komplett in Eigenleistung.

Der Hauptplatz des Schlossbergstadions bekam eine professionelle Beregnungsanlage, und die Fans freuen sich über eine neue überdachte Tribüne. „Wenn man die Arbeitsleistungen zusammenrechnet, wurden da mehr als 70.000 Euro erwirtschaftet“, staunt Menge. „Langfristige Werte sind hier geschaffen, die man gar nicht hoch genug einschätzen kann.“

Das Wichtigste sei nunmehr der Wunsch nach Rückkehr in den gewohnten Sportbetrieb. Und ein nachträgliches Jubiläum: „Schade, dass wir das 50-jährige Vereinsbestehen 2020 nicht feiern konnten“, so Menge. „Das wird nachgeholt. Versprochen!“ red