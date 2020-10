„Tonspuren“ in Tiefengruben

Kalendarisch wie auch vom Empfinden her ist der Sommer vorüber. Kulturell dauert er noch an – insbesondere in Tiefengruben. Im Rahmen des Tiefengrubener Kultursommers 2020 wird nun in der Dorfkirche die Ausstellung „Tonspuren“ mit Objekten in Keramik von Dorit Staginsky-Ulbrich gezeigt. Die 51-jährigen Lehrerin und Künstlerin ist Leiterin der Töpferei der Schülerfirma „Café KunstWerk“ in der Christophorusschule Erfurt. In Tiefengrubens täglich geöffneter Kirche ist die Schau bis zum 3. Dezember zu sehen. Auf eines müssen die Besucher des Dorfes in diesem Jahr aber verzichten: Der für den 17. Oktober geplante Obstmarkt ist abgesagt.