Tour-Halbzeit für Hänsel und Gretel und für die Weimarer Tafel

Halbzeit für Team Hänsel und Gretel und die Weimarer Tafel auf der Baltic Sea Circle 2023: Manfred und Rita sind am Nordkap.

Weimar. Weimarer Rallye-Team schaffte am Wochenende die Hälfte der Baltic-Sea-Circle-Etappen. Weitere knapp tausend Spenden-Euro gestiftet.

Seit zehn Tagen ist der Weimarer Manfred Roth mit seiner Schwester Rita Emmel auf Tour. Mit einem alten Volvo absolvieren sie als Team Hänsel & Gretel die Baltic Sea Circle 2023, eine Wohltätigkeits-Rallye über 7500 Kilometer. Pro Kilometer wollen sie mindestens einen Euro an Spenden für die Weimarer Tafel einsammeln.

Am Wochenende absolvierten sie die Etappen 8 und 9 und haben damit mehr als die Hälfte der Tagesabschnitte hinter sich. Von Tromsø brachen sie Sonnabend zum Nordkap auf: 647 Kilometer in elf Stunden, wobei die Höchstgeschwindigkeit in Norwegen auf 80 km/h begrenzt ist. Meist liegt sie darunter.

Manfred Roth berichtet von einem Team, das die Höchstgeschwindigkeit um 17 km/h überschritten hat und dafür 570 Euro zahlen durfte. – Die wären bei der Weimarer Tafel besser aufgehoben gewesen.

Weimarer treffen sich ausgerechnet im hohen Norden

Weimarer treffen sich zufällig im hohen Norden: Jule Aschenbach, Jovita Anhut und Manfred Roth. Foto: Cornelia Roth

Auf 550 Euro brachten es die beiden Tagessponsoren, die ungenannt bleiben wollen. „Wir bedanken uns aber sehr herzlich bei ihnen“, schreibt Manfred Roth. „250 Euro und 300 Euro für die Weimarer Tafel. Das ist toll!“

Die Tagesspende blieb nicht der einzige Weimar-Bezug am Samstag. Einen der vielen Tunnel umfuhr Team Hänsel & Gretel, um bei Isnestoften einen schönen Ausblick auf den Altafjord zu bekommen. Die 10 km Umweg lohnten sich, trotz des schlechten Zustands der einstigen Küstenstraße.

„An der höchsten Stelle fahre ich in eine kleine Straßenbucht und stelle mich hinter das einzige dort stehende Auto“, berichtete Manfred Roth. Und siehe da: Das Auto kommt – aus Weimar. Jule Aschenbach und Jovita Anhut seien fünf Wochen auf Tour in Norwegen.

Zwei Schrecksekunden für Hänsel und Gretel

Wenig später ging es über die E69, die einzige Straße zum Nordkap. Auf diesen letzten knapp 130 km warteten wieder viele Tunnel. Allein der Nordkaptunnel ist als Unterwassertunnel 7 km lang und hat 9 Prozent Gefälle.

Die Geschwister genossen die Tour-Halbzeit am nördlichsten Punkt Europas, der auf dem Straßenweg erreichbar ist: „Es ist ein schönes Gefühl, den Globus zu sehen. Hier begegnen sich Menschen aus der ganzen Welt“, schreibt Manfred später ins Tourbuch. Da hat das Team sein Camp, nur 15 km vom Nordkap entfernt, bezogen.

Sonntag ging es wieder Richtung Süden, nach Finnland. Zwei Teams fahren vor Hänsel & Gretel bis Honningsvag. Eine Vollbremsung des ersten Fahrers an einer Kreuzung geht – wenn auch „seeehr knapp“ – gut für die Weimarer aus. Nach der Schrecksekunde halten sie mehr Abstand. Der Konvoi aber wächst auf sieben BSC-Autos.

Hurra, hier gibt es Sprit, freut sich Manfred Roth. Nach 40 Minuten auf Reserve findet sich eine Zapfsäule, die funktioniert. Foto: Cornelia Roth

Der nächste Schrecken wartet schon in Olderfjord beim Tankstopp. Der Automat akzeptierte zwar die Kreditkarte, zeigt aber „Benzin error“! In den folgenden 40 Minuten nach Billefjord sollen Ritas Hände ziemlich feucht geworden sein. Denn der Volvo lief bereits auf Reserve.

Danach kam der Stabbursdalen Nationalpark gerade recht. Das 750 km2 große Areal mit dem weltweit nördlichsten Kiefernwald und bis zu 500 Jahre alten Bäumen strahlt Ruhe aus. Die aber ist später verflogen. Die Straßen waren nun teilweise schnurgerade, aber oft mit heftigem Auf und Ab. Aus einer Senke kommt dem Volvo ein Auto halb auf dessen Spur entgegen. Doch Rita reagierte geistesgegenwärtig.

Die Weimarer Tafel freut sich über weitere 415 Euro

Karasjok, die kälteste Stadt Norwegens, machte ihrem Ruf zum Glück keine Ehre. Am 1. Januar 1886 wurden dort minus 51,4 Grad Celsius gemessen. Sonntag waren es 20 über Null.

Die Spende der Firma Vianova aus Legefeld für die Weimarer Tafel kommt bereits vom Tag 9 und aus Finnland. Foto: Cornelia Roth

Auch der Inari-See, der drittgrößte Finnlands, zeigte sich frühlingshaft. Manchmal ist er bis Juni zugefroren. Er passt in die faszinierenden Landschaften, die Team „Hänsel & Gretel“ an diesem Tag erlebt hat. Thomas Marx, der Geschäftsführer des Weimarer Reiseunternehmens Vianova, Weimar liebt diesen Landstrich und wollte deshalb unbedingt die Tagespatenschaft.

Team Hänsel und Gretel bedankt sich aus dem Etappenort Ivalo: „Lieber Thomas, du schwärmst zurecht für diese Gegend, und die Weimarer Tafel freut sich über 415 Euro. Danke auch an alle Mitarbeiter von Vianova“.