Tourismus in Weimar bricht um die Hälfte ein

Mit 421.130 Übernachtungen ist die Nachfrage in Weimar 2020 auf die Hälfte des Vorjahres zurückgegangen, jene aus dem Ausland um 75 Prozent. „Die Beschränkungen der Corona-Krise haben mit voller Wucht auf Hotellerie und Gastronomie durchgeschlagen“, so Ulrike Köppel, Geschäftsführerin der Weimar GmbH. „Wir konnten den Schwung aus dem Bauhaus-Jahr in den Januar und Februar mitnehmen, auch im Sommer und Herbst stiegen die Zahlen schnell wieder. Doch es fehlt uns fast ein halbes Jahr normales Reisen.“