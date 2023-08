Tourismus ohne den alten Weimarer Tellerrand

Susanne Seide ermuntert dazu, auch mal was Neues zu wagen.

Es ist ein Irrglaube, dass Weimar allein schon eine Reise wert ist – ohne große Werbung und Höhepunkte. Fast. Denn einmal kommen die Besucher dann schon, werden aber nicht zu „Wiederholungstätern“.

Die Hotellerie in der Stadt bekommt das hart zu spüren. Nach dem Boom-Jahr 2019, in dem das Bauhaus-Museum eröffnet worden ist und rund 886.000 Übernachtungen gezählt wurden, folgte der tiefe Fall in die Corona-Krise mit weniger als der Hälfte an Betten-Buchungen. Und nach dem starken Städtereisen-Jahr des deutschen Publikums 2022 die Ernüchterung, dass die Touristen nicht ein weiteres Mal buchen, wenn Weimar außer Museen nichts zu bieten hat.

Dabei fällt der Stadt auf die Füße, was ihren Charme ausmacht: Sie ist klein, sodass sich in wenigen Tagen alle wichtigen touristischen Ziele zu Fuß erkunden lassen.

Weimar muss über den bisherigen Tellerrand hinaus blicken, so wie mit der Schallkultur jüngeres Publikum anziehen, mehr für Familien mit Kindern auf die Beine stellen oder mal im Sommer ein mehrtägiges Innenstadt-Festival wagen. Warum eigentlich nicht?