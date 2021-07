Tourist greift Mann an - Von der Ex abgewiesen und randaliert - Gegen Ampel und geflüchtet

Weimar. Das sind die Meldungen der Polizei für Weimar und das Weimarer Land.

Tourist greift Mann an und schlägt ihn

In der Weimarer Wielandstraße wurden Mittwochabend zwei junge Männer (22, 23) durch zwei weitere beleidigt. Nachdem sie nicht darauf reagierten, wurde der 23-Jährige von einem der beiden in den Nacken geschlagen. Danach entfernten sich die beiden Männer, die offensichtlich als Touristen in der Stadt waren. Bei der Fahndung konnten die beiden Männer gestellt werden. Bei dem 30-jährigen Schläger wurde auch noch Marihuana gefunden. Mehrere Anzeigen erwarten den Mann aus Niedersachsen nun.

Von der Ex abgewiesen und dann randaliert

Schaden in Höhe von etwa 600 Euro verursachte ein 39-jähriger Mann, weil er Streit mit seiner Ex-Freundin hatte. In der Schwanseestraße verweigerte die 38-jährige Frau ihrem Ex den Zutritt, weshalb der Erfurter insgesamt drei Rollläden beschädigte. Der Mann wurde des Platzes verwiesen.

Messer dabei

In Weimar West wurde in der Nacht zu Donnerstag ein 21-jähriger junger Mann kontrolliert. Wie sich herausstellte, hatte der Weimarer ein Einhandmesser dabei. Dieses wurde sichergestellt und die Ordnungsbehörde über den Verstoß informiert.

Gegen Ampel gefahren und geflüchtet

Zu einer Unfallflucht kam es am Mittwoch gegen 10 Uhr in Niederroßla, in der Apoldaer Straße. Nach Zeugenaussagen fuhr die Unfallverursacherin mit einem VW aus Richtung Apolda kommend in Richtung Buttstädt. In Höhe der Unfallstelle kam die Frau jedoch nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr auf den Gehweg und kollidierte hier mit dem Masten einer Ampel. Anschließend verließ sie die Unfallstelle, ohne Angaben zu ihrer Person zu hinterlassen oder anderweitig den Unfall zu melden.

