Im Coudrayhaus ist Bad Berkas Tourist-Information von kommender Woche an bis zum Jahresende anzutreffen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tourist-Info zieht ins Coudrayhaus

Die Einschränkungen im Tourismus, die das Corona-Risiko nach sich zieht, bekommt dieser Tage auch die Stadt Bad Berka zu spüren. Zumindest muss sie aber nicht untätig bleiben, um ihre zukünftige touristische Entwicklung zu begünstigen. Nach wie vor habe der Zeitplan Bestand, um die Tourist-Information am Kurpark grundlegend neu zu gestalten. Das bestätigte Bürgermeister Michael Jahn. Die Arbeiten, die in Kürze beginnen sollen, dauern voraussichtlich bis gegen Ende dieses Jahres. In dieser Zeit hat Bad Berkas Tourist-Info ihr Interimsquartier im Foyer des Coudrayhauses. Wegen des Umzugs dorthin ist die Tourist-Information ab Dienstag, 17. März, für den Rest dieser Woche geschlossen und ab Montag, 23. März, dann auf der anderen Seite des Kurparkes zu den regulären Öffnungszeiten erreichbar. Betriebseinschränkungen wegen Corona gelten für Bad Berkas Tourist-Info bislang nicht.