Tournee der Zuwendung

Er hat sie nicht erfunden, aber er hat sie nach Weimar gebracht. Stadtrat Karl-Heinz Kraass hat auch 2019 eine vorweihnachtliche Tournee der Zuwendung durch fünf Weimarer Pflegeheime organisiert. Fünf Stunden lang zog er mit der Klasse 11spezial des Musikgymnasiums und später mit dem Ökumenischen Männerchor Oberweimar-Ehringsdorf durch fünf Weimarer Pflegeheime.

Die hochbegabten jungen Leute und der Chor aus dem Süden der Stadt erfreuten Bewohner und Mitarbeiter der Heime mit vorweihnachtlichen Programmen. Kraass ging es jedoch nicht allein darum, jahreszeitgemäße Unterhaltung in die Häuser zu bringen. Die Pflegeheim-Tour soll ein Zeichen der Zuwendung und der Anerkennung sein.

Bereits im Vorjahr hatte Kraass die Stadtspitze und den Chor für seine Idee gewonnen. In diesem Jahr ging er einen Schritt weiter und lud nicht nur Oberbürgermeister Peter Kleine ein. Er konnte auch DNT-Generalintendant Hasko Weber, die neue Amtsärztin Isabelle Oberbeck, die Seniorenbeauftragte Ute Böhnki, die Ortsteilbürgermeister Petra Hamann aus Weimar-West und Willibald Neubert aus Schöndorf und auch die amtierende Thüringer Sozial- und Familienministerin Heike Werner für die Pflegeheim-Tour gewinnen.



„Natürlich wollen wir die Heimbewohner erfreuen, durch unsere Anwesenheit aber auch unsere Zuwendung zeigen“, so Kraass. „Nicht zuletzt ist es eine Geste der Anerkennung gegenüber dem Pflegepersonal.“ – In Weimar gibt es zwölf stationäre Pflegeeinrichtungen mit 890 Plätzen.

Beeindruckt zeigte sich Kraass von den Elftklässlern aus Belvedere um Laura Suta. Sie hatten ihr Programm aus Instrumentalstücken, Rezitationen und Gesang selbst zusammengestellt und nahmen es wie selbstverständlich auf sich, den Weg zwischen den Auftritten in St. Raphael am Bahnhof und Kursana Domizil an der Leibnizallee zu Fuß zu bewältigen.

Stadtkulturdirektorin Julia Miehe überraschte später zudem mit einer musikalischen Einlage. Mit ihrer Familie und Freunden spielte sie Musik von Arcangelo Corelli.