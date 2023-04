Traditioneller Aurikeltag im Weimarer Kirms-Krackow-Haus

Weimar. Rund um die Modeblume des Biedermeiers bietet das Haus am Samstag ein buntes Programm. Darauf können sich die Gäste freuen:

Zum Aurikeltag ruft am Samstag, 15. April, das Kirms-Krackow-Haus in der Jakobstraße. Im Hof bietet die Aurikel-Liebhaberin Andrea Petzold von 10 bis 16 Uhr ihre in großer Vielfalt blühenden Pflanzen zum Verkauf an und berät Interessierte, wie sie Variationen züchten können. Für Gaumenfreuden hat das „Café Lieblingsgarten“ geöffnet, teilte die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten mit.

Darüber hinaus gibt es um 11 und 14 Uhr ab Innenhof die Führung „Biedermeier, Blütenzauber und Blumisten – Kostüm(ent)führung in die Gartenzeit um 1800“ (Tickets im Café). Außerdem ist der er barocke Gartenpavillon mit einer kleinen Ausstellung zur bürgerlichen Gartenkunst um 1800 geöffnet.

Der Aurikeltag knüpft an eine besondere Tradition an. Franz Kirms – Besitzer von Haus und Hof zur Goethezeit – war leidenschaftlicher Aurikelzüchter. Bis heute ist die Modeblume des Biedermeiers ein beliebter Frühjahrsblüher und lässt sich in variantenreicher Farbvielfalt züchten. Eine Auswahl ist ferner im Garten präsent.

Das Museum im Kirms-Krackow-Haus hat auch zum Aurikeltag regulär von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Neben den historischen Wohnräumen ist die neue Kabinettausstellung „Smoke – Gesellschaft im Blauen Dunst“ zu sehen.