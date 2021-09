Weimar. Vor dem großen Testtag kann am 14. September noch einmal Leichtathletik geübt werden.

Das nächste Training in Leichtathletik für den großen Sportabzeichentag in Weimar bietet der Stadtsportbund Anfang kommender Woche an. Interessierte sind dazu am Dienstag, 14. September, von 17 bis 19 Uhr im Wimaria-Stadion willkommen. Dort kann das Sportabzeichen am Dienstag, dem 21. September, von 15 bis 18 Uhr kostenlos abgelegt werden. Eine Anmeldung beim Stadtsportbund ist erwünscht.