Eine neue Trafostation für den Betrieb in Weimar-West ließ am Donnerstag die Weimarer Netzbetreiberin ENWG per Tieflader anliefern. Um die Anlage mit einem Kran an den Ort ihrer Bestimmung zu heben, musste am Morgen die Moskauer Straße auf Höhe des Schulcampus am Paradies gesperrt werden. Für diese Zeit wurde die Einbahn-Regelung in der Schleife aufgehoben.