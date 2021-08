Das Trägerwerk Soziale Dienste richtet am 4. August in der Begegnungsstätte „Am Weimarhallenpark“ wieder ein Trauercafé aus.

Weimar. Telefonische Anmeldung, Maske und negativer Schnelltest sind für die Teilnahme am 4. August notwendig.

In zwei Gruppen findet am Mittwoch, 4. August, das nächste Trauercafé in der Begegnungsstätte in der Schwanseestraße 1 statt. Trauerbegleiterinnen stehen Betroffenen ab 14 oder 16 Uhr zur Seite. Erforderlich sind eine Anmeldung (03643/853663), eine anerkannte Maske sowie ein Schnelltest, der auch vor Ort möglich ist.