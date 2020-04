Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Treffen in Weimarer Wohnung aufgelöst - Traktoren und Moped gestohlen

Kaum Verstöße gegen Kontaktverbot am Ostermontag

Die Ordnungsbehörden im Stadtgebiet Weimar und dem Landkreis konnten bis auf eine Ausnahme keine Verstöße am Montag gegen das Kontaktverbot feststellen. Lediglich ein Treffen in einer Weimarer Wohnung musste aufgelöst werden, da nicht alle dort befindlichen Personen auf diese Adresse gemeldet waren.

Unfallflucht in Nohra

Am Ostermontag fuhr gegen 10.20 Uhr ein 19-jähriger Seat-Fahrer auf der Bundesstraße 7 in Richtung Erfurt. Am Ortsausgang kam ihm auf seiner Fahrspur ein schwarzer BMW entgegen, der gerade ein anderes Auto überholte. Der 19-Jährige wich nach rechts aus und kam in einem Feld zu stehen, beschädigte dabei einen Leitpfosten und eines seiner Räder. Der Unfallverursacher fuhr einfach weiter. Die Polizei Weimar sucht nun Zeugen des Unfalls. Hinweise an Telefon: 03643/8820.

Traktor und Rasentraktor in Mellingen gestohlen

Zwischen Samstag und Sonntag brachen Unbekannte in die Agrargenossenschaft Mellingen ein und stahlen einen roten Traktor der Marke Belarus MTS 82 aus der Maschinenhalle. Dessen Wert bemisst die Polizei auf etwa 6000 Euro. Im gleichen Zeitraum wurde vom Gelände der Grundschule Mellingen ein Rasentraktor im Wert von 500 Euro entwendet.

Moped in Bad Berka weg

Seit Ostermontag vermisst ein Fahrer sein rotes Moped der Marke Simson S51. Es sei an dem Tag von seinem Grundstück in Bad Berka gestohlen worden. Es hatte ein Versicherungskennzeichen mit der Nummer 829KGI.

