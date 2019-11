Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Triadischer Circus in der Schwungfabrik

In zwei Aufführungen zeigten am Wochenende junge Leute zwischen 9 und 16 Jahren in der Schwungfabrik an der Milchhofstraße, wie die digitale Welt unsere Bewegungsmuster und unser Verhalten beeinflusst. Der triadische Circus nimmt namentlich Anleihe am Triadischen Ballett von Bauhausmeister Oskar Schlemmer und ist doch ein eigenes Werk der Kinder und Jugendlichen: mit Einrädern, Jonglierbällen, Bällen, Seilen und den eigenen Muskeln. Das Projekt ist eine Kooperation vom BauhausEins, Kinderzirkus Tasifan und Stellwerk Weimar.