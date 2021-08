Die drei Betrüger erbeuteten in einem Weimarer Blumengeschäft Geld. Die Verkäuferin bemerkte den Verlust erst, als die drei Täter schon verschwunden waren. (Symbolbild)

Trickbetrüger erbeuten Geld in Weimarer Blumengeschäft

Weimar. In einem Blumengeschäft in Weimar schafften es Trickbetrüger mit ihrer Masche Geld zu erbeuten. Als die Verkäuferin den Diebstahl bemerkte, waren die Diebe schon verschwunden.

Erneut konnten Unbekannte mit ihrer Trickbetrüger-Masche in Weimar Beute machen.

Am Donnerstagmittag wurde die Verkäuferin vor einem Blumengeschäft in der Schützengasse durch eine unbekannte männliche und eine weibliche Person in ein Kundengespräch verwickelt. Die Verkäuferin erklärte etwas zu der Ware und hatte dabei keine Sicht auf die Eingangstür.

Laut Angaben der Polizei, machte sich das ein dritter Täter zu nutze. Er betrat das Geschäft, begab sich zur Kasse und entwendete aus einer Geldbörse 500 Euro. Anschließend verließ der Mann den Laden wieder.

Die Frau und der Mann brachen das Gespräch abrupt ab und rannten auf die gegenüberliegende Straßenseite. Dort fuhren sie mit einem blauen Fahrzeug Richtung Steubenstraße davon. Erst nach dem schnellen Verschwinden der zwei Personen, bemerkte die Verkäuferin die offene Schublade und informierte die Polizei.

Auch in Saalfeld konnte mit einer ähnlichen Taktik Geld und Briefmarken geklaut werden.

