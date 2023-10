Trickbetrug und Prävention: Infoveranstaltung in Weimar

Weimar. Das Deutsche Rote Kreuz in Weimar lädt zur kostenfreien Infoveranstaltung mit Kriminalhauptkommissar Steffen Pönisch.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Weimar lädt zum Vortrag „Trickbetrug und Prävention – Tipps zur Einbruchabwehr und zu Trickbetrügern von der Polizei“ ein. Nachdem die zurückliegende Veranstaltung zu diesem Thema sehr gut angenommen worden sei, findet das Format am Donnerstag, dem 19. Oktober, im Rot-Kreuz-Heim in der Karl-Haußknecht-Straße 19a erneut statt. Referent ist Kriminalhauptkommissar Steffen Pönisch. Beginn ist um 16 Uhr. Die Teilnahme ist ohne Anmeldung und kostenfrei möglich.