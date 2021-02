Trio plant erste Unverpackt-Drogerie in Weimar

Auf eine ungewohnte „Bühne“ will sich Friederike Beykirch begeben, mit ihrem Bruder Maximilian Thom und Desiree Benner, die seit langem mit den Geschwistern befreundet ist: Sie planen Weimars erste Unverpackt-Drogerie.

Wer meint, die Namen des Trios aus einem ganz anderen Zusammenhang zu kennen, der irrt nicht: Der junge Mann studiert in Weimar Gesang, seine Schwester ist Sopranistin und die gemeinsame Freundin Klarinettistin. Im Lockdown tüftelten sie an ihrem Vorhaben. „Sonst hätten wir das definitiv nicht gemacht. Da hätten wir gar keine Zeit dafür gehabt“, sagte Friederike Beykirch.

Ein Herzensprojekt sei „rundum frei -- Die Unverpackt-Drogerie“. „Für uns und unsere Familien und Freundeskreise sind plastikbefreites Leben und Ökologie längst selbstverständlich geworden. Zunehmend stießen wir aber beim Einkauf an unsere Grenzen, besonders dann, wenn es um Haushalts-, Hygiene- und Kosmetikprodukte ging. Deshalb starten wir hier selbst etwas und sorgen dafür, dass Weimar all diese Produkte unverpackt einkaufen kann“, erklären sie.

Mit dem bisherigen Ost-Shop in der Windischenstraße haben sie auch schon das passende Objekt gefunden. Dass der Laden frei wurde, hat die Umsetzung der Pläne beschleunigt. Seit 1. Februar besteht ein Mietvertrag, das Trio hat auch bereits die ehemals roten und grünen Wände einmal gemalert. Aber bis zur Eröffnung ist noch viel zu tun. Aktuell sei geplant, im April an den Start zu gehen.

Prinzipiell, sagen die künftigen Geschäftsleute, unterscheidet sich die Produktpalette nicht von der einer konventionellen Drogerie -- bis auf den fehlenden Verpackungsmüll. Die Waren werden unverpackt oder selbst verpackt, im eigenen Gefäß oder einer umweltfreundlichen Alternative zu Plastikflasche oder -tüte nach Hause getragen. Dazu gehören feste Shampoos, nachfüllbare Waschmittel oder praktische Alltagshelfer. Und die Erfahrung von Friederike Beykirch, Desiree Benner und Maximilian Thom ist: Diese Produkte -- auch nachhaltig und fair produziert -- müssen keinen Verzicht bedeuten. Im Gegenteil: Der Laden will den Blick für neue und überzeugende Produktlinien öffnen.

Am eigenen Laden fasziniert die Drei, dass sie damit über ihre Freunde und Familien hinaus einen größeren Personenkreis für die Unverpackt-Idee begeistern können. Das liege ihnen besonders am Herzen, denn in Weimar und der Welt könne nur dann etwas verändert werden, „wenn viele beteiligt sind und den Weg in ein plastikfreies Leben mitgestalten".

Zur Finanzierung hat das Trio erfolgreich ein Crowdfunding gestartet. Bereits nach wenigen Tagen sammelte es von 141 Unterstützern 7834 Euro von. Bis zum 10. März wollen die Hobby-Drogisten als erstes Ziel mindestens 10.000 Euro erreichen. Diese Summe reiche, um das Grundsortiment zu finanzieren. Kommen sogar 15.000 Euro zusammen, solle das Geld in eine größere Produktauswahl.

Den Unterstützern winken Gutscheine sowie Produkte aus dem Sortiment. Für großzügige Spender ist auch ein namentliches Dankeschön im Laden und auf der künftigen Homepage geplant.

www.startnext.com/rundumfrei