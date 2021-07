Trio spielt zur Andacht in Bad Berka

Bad Berka. Schuberts Liederzyklus „Auf dem Strom“ steht im Mittelpunkt des Mittwochabends in Bad Berka.

„Auf dem Strom“ lautet der Titel des zweiten Konzertes der Reihe „Musikalische Abendandachten“ am Begegnungszentrum neben der evangelischen Stadtkirche St. Marien in Bad Berka. Ralf Ludwig, der 1. Solohornist der Staatskapelle Weimar, Pianist Martin Högner und Tenor Bernd Schneider stellen Musik von Franz Schubert in den Mittelpunkt des Abends, es erklingen aber auch Werke unter anderem von Chopin und Gounod. Los geht es 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei, eine Überdachung sichert den Schutz vor schlechtem Wetter. Das Trio wird am 28. Juli ein zweites Mal hier auftreten, dann mit Beethoven-Werken.

