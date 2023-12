Tröbsdorf spaziert in die Weihnacht

Tröbsdorf. Weimar-Tröbsdorf startet feierlich in den ersten Advent. Das ist am Samstag geplant:

Einen Spaziergang in die Weihnacht soll es am Samstag, 2. Dezember, in Tröbsdorf geben. Darauf weist Bürgermeister Matthias Hopf hin. Los geht es um 17 Uhr an der Gaststätte Birkenhof. Vorbei an der Kirche, durch die St.-Marien-Straße und die Siedlung am Teichdamme geht es zur Weihnachtshütte an der Festhalle. Auf die Spazierenden warten Speisen und Getränke. Musikalisch begleitet wird der Abend vom Duo Viodeon, das alle zum Mitsingen einlädt.