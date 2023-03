Tröbsdorf: Weimarer Ortsteil putzt sich frühlingsfein heraus

Besenrein soll Tröbsdorf am 25. März werden (Archivbild).

Weimar. Initiatoren hoffen auf viel tatkräftige Unterstützung bei der Aktion am 25. März.

Zum Frühjahrsputz in Tröbsdorf rufen am Samstag, 25. März, der Ortsteilrat und der Ortsverein alle tatkräftigen Helfer. Auch Kinder seien zum Kinderfrühjahrsputz willkommen, der am Radweg entlang führe. Treffpunkt ist um 9 Uhr vor dem Büro des Ortsteilrates.

Dort würden die Aufgaben und Einsatzorte verteilt. Die Helfer, die im Nachgang an der Festhalle beköstigt werden, sollten möglichst Schubkarren, Gartengeräte, Besen und Ähnliches mitbringen. Handschuhe, Müllsäcke und ein Container für Grünschnitt werden gestellt.