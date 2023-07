Trödel- und Kreativmarkt wieder in Weimar

Weimar. Das Kindertage-Team der Johanneskirche in Weimar lädt wieder zum Trödel- und Kreativmarkt ein.

Am kommenden Sonntag, dem 30. Juli findet von 18 Uhr bis 20 Uhr wieder der Johanneströdelmarkt in der Johanneskirche in Weimar statt. Das teilte das Kindertage-Team an der Johanneskirche in einer Pressemitteilung mit. Ergänzt wird der abendliche Johanneströdelmarkt in der Tiefurter Allee 2 durch einen Kreativmarkt. Gleichzeitig können in der Kirche die Bilder des Künstlers Jürgen Anton betrachtet werden. Alle Interessierten seien herzlich eingeladen, sich umzuschauen und vielleicht das eine oder andere zu kaufen.

Das Kindertage-Team weist außerdem darauf hin, dass der nächste Trödelmarkt erst wieder nach einer fast vierwöchigen Sommerpause, genauer am Sonntag, den 27. August, stattfinden werden soll.