Trödelmarkt im Sonnenschein

Die offenen Höfe in Possendorf mit Flohmarkt und Trödelverkauf zogen viele Gäste an.

Possendorf. Den Tag der offenen Höfe verband Possendorf am Samstag einmal mehr mit einem Trödelmarkt.

Die Besucherinnen und Besucher kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus: Zwar lädt der Weimarer Ortsteil in halbjährlichem Turnus zu offenen Höfen samt Trödelmarkt ein. Doch was auch bei der Neuauflage am Samstag in Possendorf in 18 Höfen angeboten wurde, sprengte den Rahmen. Hier waren Sportschuhe für Kinder von der kleinsten bis zu großen Größen aus zweiter Hand zu erwerben. Dort lenkte Geschirr die Aufmerksamkeit auf sich und half, einen jungen Haushalt schnell zu füllen. Kleidung wurde angeboten, Taschen und Mützen, Spielzeug und Bücher, aber auch Pflanzen wechselten ihren Besitzer.

Strahlender Sonnenschein belohnte Organisatorinnen und Organisatoren wie ihre Gäste. „Der Tag der offenen Höfe war sehr gut besucht“, sagt Peggy Ulrich-Hoffmann im Namen des Organisationsteams. Die Gefahr, dass den Possendorfern der Trödel ausgeht, bestünde angesichts der vielen Keller und Dachböden nicht. Wie Peggy Ulrich-Hoffmann erläutert, sollte der Tag der offenen Höfe eigentlich Anfang September stattfinden. Wegen der Schuleinführungen wurde der Termin verschoben – mit einer rundum gelungenen vierten Auflage. Nächster Termin sei dann wieder Anfang Mai.