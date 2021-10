Trödelmarkt in Ramsla mit erfolgreicher Premiere

Ramsla. Eine große Vielfalt gab es auf dem Marktplatz an der Linde zu entdecken.

Ins Schwarze getroffen hat die Idee von Karola Milke zum Trödelmarkt in Ramsla. In Scharen strömten Händler und Gäste zum Platz an der Linde, der von vielen Helfern gut vorbereitet wurde. Die 16 Blechkuchen aus dem Dorf gingen weg, wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln. Die Angebote an den Ständen reichten vom Hausrat über Spielzeug und Literatur bis zur Kleidung für Groß und Klein. – Auch der „Marktplatz“ war vor dem Feiertag gut gewählt. Denn die Linde wurde am 3. Oktober 1990 mit einem kleinen Festakt gepflanzt.