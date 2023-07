Trödelmarkt und Vernissage in der Weimarer Johanneskirche

Weimar. Am Sonntag stehen diese zwei Veranstaltungen in der Johanneskirche in Weimar auf dem Plan.

Im Rahmen eines Gottesdienstes in der Johanneskirche in Weimar findet am Sonntag die Vernissage der Ausstellung von Jürgen Anton, einem engagieren Hobbymaler aus Weimar, statt. Der Gottesdienst beginnt um 17 Uhr. Die Bilder können bis Oktober zu den Öffnungszeiten der Kirche – zum Gottesdienst jeden zweiten Sonntag 17 Uhr bis 20 Uhr; mittwochs von 19 Uhr bis 21 Uhr, donnerstags von 17 Uhr bis 19 Uhr sowie in Einzelfällen nach telefonischer Absprache unter 0151/51504762 betrachtet werden, teilt das Kindertageteam mit.

Ebenfalls am Sonntag sind wieder der Johanneströdel- und der Kreativmarkt von 18 Uhr bis 20 Uhr geöffnet und laden zum Stöbern und Kaufen ein. Alle Interessierte sind herzlich eingeladen, heißt es.