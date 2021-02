Troistedter wählen ihren Bürgermeister

Weder das Wetter noch die Infektionslage scheinen zurzeit Ausschlusskriterien zu sein: „Nach derzeitigem Stand kann die Wahl in Troistedt am kommenden Sonntag wie geplant stattfinden", sagte am Mittwoch Wahlleiter Peter Buss. Die Troistedter wählen am 21. Februar turnusmäßig ihren ehrenamtlichen Ortschaftsbürgermeister – das übrigens zum ersten Mal. Zur jüngsten Abstimmung über den Bürgermeister des Grammetal-Dorfes im Jahr 2015 war die Gemeinde noch eigenständig. Mittlerweile ist sie Teil der Landgemeinde.

Zwischen drei Kandidaten können die Bürger entscheiden: Der aktuelle Amtsinhaber Andreas Nickel, seine Stellvertreterin Ilka Poschner sowie Matthias Löhr, der bislang nicht im Ortschaftsrat wirkt, haben ihre Bewerbungen vorab eingereicht. Alle drei treten als Einzelbewerber an. Da ein Trio ins Rennen geht, ist es bei dieser Wahl nicht möglich, zusätzlich einen eigenen Vorschlag auf dem Stimmzettel zu notieren. Nicht ausgeschlossen ist es bei einer solchen Konstellation hingegen, dass für den Gewinn der absoluten Mehrheit der abgegebenen Stimmen eine Stichwahl herhalten muss. Diese fände am 7. März statt.

Einmal mehr ist das Troistedter Wahllokal im Gerätehaus der Feuerwehr eingerichtet und von 8 bis 18 Uhr geöffnet.