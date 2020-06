Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Trompeten im Konzert zum Auftakt

Einen vielversprechenden Auftakt erlebte am Montagabend die Konzertreihe der Montagsmusiken, die in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ausschließlich Open Air veranstaltet werden. Vor gut gefüllten Zuhörerreihen musizierte das von Uwe Komischke geleitete Trompetenensemble der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar im Kirchgarten. Das Ensemble war bereits im Vorjahr mit einem Freiluftkonzert zu Gast in Tiefurt gewesen und begeisterte das Publikum damals wie heute mit seinen strahlenden Trompetenklängen und Werken unter anderem von Byrd, Bach, Strauss.