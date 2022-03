Trotz Hausverbot: Junger Mann aus Weimar erklärt sich nicht bereit, Supermarkt zu verlassen

Mann will trotz Hausverbot in Supermarkt. (Symbolbild)

Weimar. Am Montag wollte ein 20-Jähriger trotz Hausverbot in einen Supermarkt in Weimar gehen. Später musste die Polizei gerufen werden.

Montag wollte ein Mann laut Polizei in Weimar Nord trotz Hausverbot in einen Supermarkt gehen. Daraufhin wurde der 20-Jährige von einem Mitarbeiter an das bestehende Hausverbot erinnert und gebeten, den Markt zu verlassen. Als er dem jedoch nicht nachkam, musste die Polizei gerufen werden.

Als die Beamten eintrafen, zeigte sich der Mann immer noch nicht einsichtig. Schließlich kam er dem mittlerweile erteilten Platzverweis nach. Gegen den Mann wird jetzt der Verdacht auf Hausfriedensbruch überprüft.