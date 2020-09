Truck fährt sich auf dem Ilmtal-Radweg fest und beschädigt drei Hausdächer

Am Ortseingang von Kranichfeld bleibt der Lastzug an einer Enge auf dem Ilmtal-Radweg stecken und richtet Schaden an.

Kranichfeld. Für mächtig Aufregung und Ärger sorgte am Montag ein riesiger Lastzug in Kranichfeld. Der Truck blieb stecken. Auf seiner Fahrt hatte er bereits drei Hausdächer beschädigt.

Für stundenlange Aufregung auf dem Ilmtal-Radweg in Kranichfeld sorgte am Montag dieser Lastzug aus Oberfranken: Der Fahrer wurde am späten Vormittag offenbar von der Sperrung der Bundesstraße überrascht und traf in Barchfeld die fatale Entscheidung, auf den Radweg abzubiegen.

Am Ortseingang von Kranichfeld war Endstation: Der Truck hatte bereits drei Hausdächer beschädigt, als die Polizei anrückte. Zentimeterweise im Rückwärtsgang und dank engagierter Einweiser-Signale des Kontaktbereichsbeamten Karsten Kabbe gelang der Weg zurück.

