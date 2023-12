Bereits 2022 zeigte das Grand Classic Ballet in der Weimarhalle „Schwanensee“ (Archivbild).

Kultur Tschaikowsky-Klassiker zurück in der Weimarhalle

Weimar Grand Classic Ballet zeigt zwischen den Feiertagen „Der Nussknacker“ und „Schwanensee“

Das Grand Classic Ballet kehrt zurück auf die Bühne der Weimarhalle. Zwischen den Feiertagen zeigt das Ensemble, das bis 2022 als Moscow Classic Ballet tourte, beliebte Tschaikowski Klassiker. So tanzt am Mittwoch, 27. Dezember, um 15 Uhr zuerst „Der Nussknacker“ über die Bühne. Im Anschluss, um 20 Uhr, kommt „Schwanensee“ zur Aufführung. Tickets sind für diese Aufführungen noch erhältlich. Die beiden Termine sind die einzigen der traditionellen Wintertour in Thüringen.