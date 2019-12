Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

TSV feiert seine Jubiläen zum Fasching

Zwei „runde“ Geburtstage will der TSV Berlstedt/Neumark im kommenden Jahr begehen. Der Verein selbst kann auf eine 105-jährige Geschichte zurückblicken. Seine Tanzsportgarde wird dagegen zehn. Die Feiern dazu will der Verein mit der Karnevalssaison verbinden. So wird für den 1. Februar 2020 eine große Jubiläumsveranstaltung im Kulturhaus Berlstedt geplant. Sie soll allerdings die Form einer Prunksitzung bekommen. Denn es ist Faschingszeit.

Dementsprechend beginnt der Abend offiziell 20.11 Uhr, auch wenn sich bereits ab 19 Uhr die Türen am Einlass öffnen. Der Verein verspricht seinen Gästen ein buntes und abwechslungsreiches Programm, nach dessen Finale bis in die Nacht zur Musik von einem DJ getanzt werden kann.

Karten für die Veranstaltung gibt es bereits. Sie sind im Vorverkauf für zehn Euro erhältlich. Der Eintritt an der Abendkasse soll nach Angaben des TSV-Vorsitzenden Alexander Krospe zwölf Euro kosten.