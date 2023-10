Türen stehen offen im Weimarer Förderzentrum

Weimar. Das Weimarer Johannes-Landenberger-Förderzentrum stellt sich vor, um Eltern die Wahl der Schule für ihre Kinder leichter zu machen.

Das Johannes-Landenberger-Förderzentrum lädt am Samstag, 21. Oktober, zum Tag der offenen Tür ein. „Jede Klasse stellt sich vor und präsentiert aktuelle Projekte. Außerdem wird Ihnen eindrücklich gezeigt, wie auf sehr unterschiedliche Weise Unterrichtsstoff vermittelt und erworben werden kann“, sagt Schulleiterin Andrea König. Am Samstagvormittag von 10 Uhr bis 13 Uhr sind Gäste im Johannes-Landenberger-Förderzentrum an der Schubertstraße 1b willkommen.

Es handelt sich um eine Förderschule mit Schwerpunkt geistige Entwicklung. Gegenwärtig lernen dort 121 Schülerinnen und Schüler mit einem erhöhten sonderpädagogischen Förderbedarf. Besucher können einen Eindruck von den Räumlichkeiten bekommen und erfahren, welche vielfältigen Möglichkeiten des Lernens die Mädchen und Jungen praktizieren. Die Pädagogen geben Auskunft und informieren über Lernformen, Lehrmethoden oder individuelle Fördermöglichkeiten.

„Wir freuen uns auf Besuch in unserem schönen Haus. Kommen Sie mit uns ins Gespräch! Denn es ist nicht immer leicht, die richtige Schule für ein Kind zu finden, vielleicht hilft der Tag der offenen Tür dabei“, heißt es in der Einladung.